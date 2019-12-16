Власть отказывается от поиска компромисса с инвесторами по "зеленому" тарифу из-за Геруса - Кучеренко

Украинская власть отказывается идти на компромисс с инвесторами по "зеленому" тарифу, согласованный законопроект 2543 был провален комитетом ВР по энергетике, который возглавляет Андрей Герус.

Об этом написал народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в Facebook по итогам встречи депутатов с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом Копачем.

"Обращаю внимание на неготовность идти на компромисс с инвесторами в ВИЭ. Компромиссный законопроект по снижению "зеленого" тарифа 2543 был провален комитетом, а Министерство и Регулятор предлагают проекты, которые предусматривают нецивилизованный ретроспективный пересмотр тарифов, национализацию объектов инвесторов и другие инициативы, оценку которых мы очень ждем от вас, как европейцев", - написал Кучеренко.

Он призвал представителей энергосообщества занять жесткую позицию относительно оценки реализации украинской властью энергореформы, и указал на необходимость общения с европейскими коллегами в широком формате, поскольку вынесение решений энергетического комитета ВР монополизировано его главой Андреем Герусом.

"Просим Энергосообщество проявить более жесткую позицию по отношению к завершению реформы энергорынка, его либерализации и движению к интеграции в европейский рынок. Также просим, чтобы комитет имел возможность взаимодействия с энергосообществом. Так как его повестка полностью монополизирована одним человеком. Хотим слышать вашу позицию более широко, и хотим, чтобы вы слышали позицию комитета по принципиальным вопросам", - написал Кучеренко.

6 мая в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543), который предусматривает возможность добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Леси Василенко, проект позволит государству соблюсти обязательств перед инвесторами и уменьшить нагрузку из-за выплат по "зеленому" тарифу на рынке энергетики. На заседании Комитета ВР по вопросам энергетики 13 декабря законопроект не нашел поддержки - поддержали его 8 из 17 членов комитета. Против голосовали члены комитета от фракции "Слуга народа" во главе с председателем комитета Герусом.

В обнародованном 12 декабря письме на имя министра энергетики Алексея Оржеля и председателя профильного парламентского комитета Андрея Геруса, посольства Дании, Норвегии и Швеции призвали к необходимости достижения на законодательном уровне компромисса в вопросе "зеленых" тарифов ради сохранения инвестпривлекательности Украины и продолжение развития возобновляемых источников энергии.