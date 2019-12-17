Комитет Геруса провалил законопроект 2543, который должен стать залогом поступления инвестиций - депутат

Принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) является залогом поступления инвестиций в Украину.

Об этом заявила народный депутат, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер после заседания комитета Рады по энергетике, члены которого во главе с председателем Андреем Герусом отказались поддержать законопроект, пишет "Главком".

Депутат напомнила, что развитие возобновляемых источников энергии в качестве цели было зафиксировано в энергетической стратегии Украины до 2035 года и договоре об ассоциации с Европейским Союзом. За последнее время в отрасль было инвестировано более 9 млрд долларов. Однако в случае принятия властями решения о ретроспективном пересмотре "зеленого" тарифа инвесторы обратятся в международные суды. Она отметила, что предложенный проект 2543 является компромиссным решением, которое устраивает инвесторов.

"Инвестиции в возобновляемые источники энергии уже принесли Украине более $9 млрд. Инвестиции могут быть взысканы через суды, если законопроект не примем. Инициативы по ретроспективному изменению тарифа всегда чувствительны для участников рынка и вызывают много внимания инвесторов", - сказала Буймистер.

По мнению депутата, решение властями вопроса "зеленого" тарифа будет показательным для инвесторов и определяющим для их готовности финансировать проекты в других отраслях Украины.

"Без возобновляемых источников энергии у нас не будет инвестиций в принципе. Ни в энергетическую отрасль Украины, ни в другие отрасли. Все инвестиции в возобновляемые источники энергии в основном от финансовых международных банков и инвесторов. Мы можем потерять лицо как страна, и нарушить обещания президента по поддержке инвестиционного климата", - сказала Буймистер.

Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря. Один из соавторов законопроекта, народный депутат Максим Ефимов, заявил, что проект является компромиссным и будет способствовать решению проблем на рынке "зеленой" энергетики, а также отметил его поддержке большинством участников рынка.

13 декабря посольства Дании, Норвегии и Швеции обратились с письмом к министру энергетики и окружающей среды Алексею Оржелю и председателю комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальные услуги Андрею Герусу, в котором призвали к достижению на законодательном уровне компромисса в вопросе «зеленых» тарифов ради сохранения инвестиционной привлекательности Украины и развития возобновляемых источников энергии.