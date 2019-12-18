Россия выдвинула Украине наглые требования из-за Донбасса: что происходит

Россия требует внести изменения в закон Украины об особом статусе Донбасса, который продлил президент Владимир Зеленский после "нормандского саммита".

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Так, продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года, хотя и является шагом в правильном направлении, но не может считаться выполнением "Комплекса мер" 2015 г. и решений "нормандских" саммитов. Эти договоренности предписывают Киеву согласовать с Донецком и Луганском все правовые аспекты особого статуса для обеспечения его действия на постоянной основе. Наряду с законом, это подразумевает принятие конституционных изменений и нормативных актов", - говорится в сообщении.

В российском ведомстве указывают, что в законе есть положения, которые устарели. Например, уточняют в РФ, сроки выборов на Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. А также ссылка на закон о государственной языковой политике, который, по их словам, давно не действует на оккупированной территории.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря Верховная Рада рассмотрела закон о специальном статусе Донбасса, о продлении которого на год говорил президент Владимир Зеленский на "нормандском саммите" в Париже.