Доход не компенсирует социальных последствий: Новинский высказался о легализации игорного бизнеса

Легализация игорного бизнеса может стать причиной резкого роста игровой зависимости среди молодежи и развала моральных устоев общества.

Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, комментируя инициативу разрешить присутствие казино, залов игровых автоматов в населенных пунктах страны в прямой доступности для граждан.

Законопроект №2285-д о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр вынесен на рассмотрение парламента.

По словам народного депутата, снятие запрета на игорный бизнес приведет к росту количества правонарушений и повысит риск потери государством контроля над ситуацией.

"Заявленные в Программе правительства 3 млрд гривен бюджетных поступлений от учреждений, занимающихся организацией и проведением азартных игр - точно не являются драйвером роста экономики, это скромные поступления, они не компенсируют угрозы скатиться в нищету для миллионов украинских семей, которые столкнутся с игровой зависимостью", - подчеркнул Новинский.

Он также добавил, что вместо легализации следует искать пути для борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

"Правительство обязано было решить проблему нелегальных казино и игровых залов, однако тотальная легализация — не решение задачи прекратить отмывание через них средств, полученных незаконным путем. Никто не сможет вернуть благополучие в семьи наших сограждан с игровой зависимостью, никто не компенсирует их горе и разочарование. Нашему обществу необходим поиск объединяющих факторов, возврат к традиционным православным ценностям — семейным и нравственным", - подчеркнул Вадим Новинский.