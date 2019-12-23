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В России заговорили о новом обмене пленными между Киевом и боевиками ЛДНР: названы сроки

понедельник, 23 декабря 2019, 09:50
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В России заявили, что обмен пленными между Украиной и боевиками ЛДНР возможен в ближайшие дни, если Украина "не начнет юлить и петлять".

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram

"Сегодня состоится очень важная видеоконференция Минской Контактной Группы. Представители ДНР и ЛНР решительно настроены добиться освобождения своих соратников из украинского плена. Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных", - написал он.

На этом якобы настаивают Донецк и Луганск, а Москва их поддерживает.

Чеснаков отметил, что до Нового года может произойти обмен и люди вернуться домой.

Напомним, что ряд пленных, которых Украина планировала передать боевикам ЛДНР в рамках обмена, попросили исключить их из списков.

Подробнее о предыдущем обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена.

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