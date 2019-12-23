Реформе спиртовой отрасли сопротивляются группировки, которые "сидят на потоках" - и.о. главы "Укрспирта" Блескун

В Украине есть ликероводочные заводы, которые производят водку в больших объемах, но официально практически не закупают спирт. При этом доля теневого оборота спирта за последние 12 лет в стране выросла с 10 до 55%.

Об этом во время брифинга рассказал и. о. председателя ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Хочу поблагодарить президента Владимира Зеленского, Министерство экономики, а также экономической Комитета ВР, что было принято решение демонополизировать спиртовую отрасль. Соответствующий законопроект 2300 уже принято. Украина имеет все шансы успешно провести детенизацию спиртовой отрасли, которая десятилетиями была под давлением различных "кланов". Черниговских, львовских группировок - так называемых "Лешиков", "Пупсов". Они сидели на потоках в спиртовой отрасли по принципу "все доходы - себе, а проблемы - госпредприятию". Сейчас бюджет Украины ежегодно недополучает от 8 до 10 млрд гривен от теневого оборота спирта", - отметил Блескун.

По мнению Блескуна, монополия на производство спирта - это ограничение, которое приводит к коррупции.

"Государству нужно не производить спирт, а контролировать качество, жестко наказывать нарушителей и собирать налоги", - подчеркнул Блескун.

На государственных спиртзаводах устанавливаются камеры, которые в режиме онлайн будут транслировать все, что происходит на производстве. В ближайшие дни ГП "Укрспирт" также подпишет меморандум с фискальными органами. Информация с камер наблюдения будет обрабатываться их сотрудниками, и в случае нарушений, они должны будут оперативно реагировать. Сергей Блескун рассказал, что директоров тех заводов "Укрспирта", которых подозревают в работе на "черный рынок", теперь увольняют.

"У директоров заводов есть ряд показателей эффективности. Это себестоимость продукции, выпускаемой предприятием, выполнение месячных планов. Если не выполняются эти показатели, есть вероятность, что завод работает на черный рынок. И с такими директорами мы прощаемся", - заявил Блескун.

Зато объявлен конкурс на поиск новых директоров, при этом рассматриваются и кандидатуры не из области. Сергей Блескун рассказал, что недавно на предприятии было завершено технический аудит.

"Был проведен финансовый аудит за период с 1 января 2018 по сентябрь 2019 года. В этот период возглавлял предприятие Юрий Лучечко. Насколько мне известно, там были обнаружены недостатки. Аудиторская комиссия подвела итоги и передала министерству, а орган управления уже примет решение о целесообразности передачи материалов в правоохранительные органы", - подчеркнул и.о. председателя госпредприятия "Укрспирт".

Заводы "Укрспирта" будут выставлены Фондом госимущества на продажу, часть заводов можно будет продать под производство биоэтанола.

"Это очень важный момент, поскольку в Украине вопрос биоэтанола законодательно не урегулирован. Сейчас готовится законопроект, который закрепит обязательное использование до 10% биоэтанола в топливе. Если это произойдет, то мы на около 500-600 млн долларов в год меньше будем покупать в России бензина", - рассказал Блескун.

Он отметил также, что благодаря демонополизации отрасли перед украинскими производителями откроется возможность экспорта спирта, имеет большой потенциал.