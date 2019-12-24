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ГБР открыло производство против детективов НАБУ из-за фейков в деле Писарука-Бахматюка - документ

вторник, 24 декабря 2019, 14:55
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ГБР открыло уголовное производство по факту составления возможно заведомо ложного заключения судебным экспертом - детективы НАБУ подозреваются во вмешательстве в составление экспертного заключения по делу Писарука-Бахматюка.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на запись в Едином реестре досудебных расследований.

Досудебное расследование в производстве проводит Территориальное управление ГБР в Киеве. Дело возбуждено по факту составления возможного заведомо ложного заключения судебным экспертом по вероятному вмешательству детективов НАБУ в производстве по делу. Правонарушение квалифицируется по ст.384 ч.2 УК Украины как заведомо ложное заключение эксперта во время досудебного следствия. Такие действия, соединенные с искусственным созданием доказательства обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений, наказываются исправительными работами до 2 лет или ограничением свободы - до 5 лет, или лишением свободы - от 2 до 5 лет.

В деле о рефинансировании ВиЭйБи банка НАБУ обвиняло экс-руководство банка в якобы неправдивой оценке залогового имущества в 1,8 млрд грн. И хотя уже были выводы экспертиз, подтверждающие правильность оценки стоимости, от Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции и Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, следствие НАБУ их проигнорировало и ссылалось на еще одну, свою экспертизу. Открытое ГБР производство касается обстоятельств проведения такой экспертизы, выводы которой не согласуются с выводами официальных экспертиз.

Дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ, как считают юристы, с нарушением норм законодательства, и касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Выводы экспертиз, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Сам Олег Бахматюк - бывший владелец ВиЭйБи банка, неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа не получил.

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