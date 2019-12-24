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Зеленский подписал закон о статусе добровольцев, воевавших на Донбассе

вторник, 24 декабря 2019, 18:44
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В понедельник, 23 декабря, президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий.

Об этом говорится на сайте главы государства.

В частности, закон дает право членам добровольческих отрядов и формирований, которые участвовали в защите независимости и суверенитета Украины во время антитеррористической операции и не вошли в состав того или иного силового ведомства, получить статус участника боевых действий. А это, в свою очередь, дает предусмотренные законом о ветеранах и членах их семей соцгарантии.

Кроме того, в законе указывается, что "лица, которым был предоставлен статус лица с инвалидностью вследствие войны и которые после повторного осмотра медико-социальной экспертной комиссией не были признаны лицом с инвалидностью, будут пользоваться упрощенным порядком предоставления статуса участника боевых действий, который устанавливается Кабинетом Министров Украины".

Решение о предоставлении статуса будет принимать межведомственная комиссия. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский мощно обратился к украинцам в честь 28-й годовщины ВСУ.

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