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Исправляем позор: в Кабмине сделали удивительное заявление по территориальной реформе

пятница, 27 декабря 2019, 14:11
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Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий реформирование административно-территориального устройства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в собственном Telegram-канале.

"В течение всех лет независимости Украина жила по указу 1981 года - уже несуществующей Украинской ССР. Мы эту позорную ситуацию исправляем. Правительство одобрило законопроект, который определяет четкие процедуры решения вопросов административно-территориального устройства", - сообщил Гончарук.

Добавил, что законопроект не изменяет действующее админустройство, а лишь определяет процедуры реализации такой возможности.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в штабе "Слуги народа" планируют в рамках реформы сократить количество районов Украины. После этого на карте Украины должен остаться сто районов.

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