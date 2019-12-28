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У Тимошенко обвинили "слуг народа" в мошенническом проталкивании закона о земле

суббота, 28 декабря 2019, 13:54
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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики по указанию Офиса президента нарушил 364 статью Уголовного кодекса о злоупотреблении должностными обязанностями и протянул на заседании Комитета законопроект №2178-10 о рынке земли за основу и в целом без обсуждения поправок.

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко после заседания аграрного комитета.

"Депутаты от фракции "Слуга народа" большинством голосов протолкнули законопроект о рынке земли ко второму чтению. Представители монобольшинства пренебрегли требованиями депутатов других фракций, которые настаивали на рассмотрении поправок согласно подписанному Меморандуму о прохождении законопроекта. Согласно статье 16 пункта 6 Закона Украины о комитетах, рассмотрение должно происходить по правкам каждого из депутатов. Поэтому действия президентской партии можно квалифицировать как "политический кидок" монобольшинства. Этим они показали, какой в действительности является цена взятых "слугами народа" на себя обязательств. Что уж говорить о соблюдении их обещаний перед избирателями. Мошенническое проталкивание антинародных законов показывает, какими методами действующая власть будет лишать земли украинцев ", - возмутился депутат.

Ивченко убежден, что манипуляции монобольшинства в протягивании земельного закона вопреки интересам людей, регламенту и нормативным документам, должны рассматриваться в правоохранительных органах.

"Власть пренебрегла позицией народных депутатов, которые хотели докладывать и обсуждать правки. Сейчас в "Батькивщине" начаты консультации с аграрными ассоциациями и политическими партиями. Мы готовимся к обжалованию законопроекта и защите национальных интересов всеми возможными методами. Власть должна нести ответственность перед людьми за несанкционированные действия при рассмотрении законов", - подчеркнул Ивченко.

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