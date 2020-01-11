Иранский генерал раскрыл подробности удара по украинскому самолету

Система противовоздушной обороны Ирана опознала украинский пассажирский самолет МАУ как крылатую ракету и поэтому совершила пуск своей ракеты по нему.

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в Тегеране командующий военно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) – командующий ВВС Ирана и бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Он отметил, что КСИР берет на себя ответственность за крушение самолета и подчеркнул, что подразделение примет любое решение властей страны относительно этого эпизода.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняли власти, мы подчинимся ему", — заявил иранский генерал.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбитии украинского самолета МАУ вблизи Тегерана.

До этого в Иране заявили, что ракета ПВО страны "земля-воздух" из-за "ошибки человека" сбила самолет МАУ в Тегеране утром 8 января.