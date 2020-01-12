RU  UA  EN

воскресенье, 12 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

12 января

14:34
В Хорватии народный мститель с автоматом расстрелял наркоторговцев: фото и видео
12:29
Янукович захватил землю и построил особняк на знаменитом курорте в России: фото
07:40
Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день
07:30
Арест британского посла и стычки с полицией: новые фото и видео протестов в Иране

11 января

20:34
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в Тегеране вспыхнули массовые протесты, фото и видео
17:34
5 полезных сладостей, которыми не только можно, но и нужно иногда грешить
17:28
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк из клиники - что известно
17:03
Появились новые данные о погибших в масштабном ДТП с автобусами в России
16:27
Украинка Саша Самсонова устроила фотосессию для Кайли и Кендалл Дженнер
15:48
Радиационная зона "японского Чернобыля" превратилась в дикие джунгли: фото и видео
15:15
Билли Айлиш таки передумала скрывать свое тело и показала эффектные фото в купальнике
14:59
Студенту в Австралии грозит крупный тюремный срок из-за любви к секс-куклам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленского заподозрили во встрече с Сурковым в Омане, указав на странные детали его визита

воскресенье, 12 января 2020, 17:38
переглянути новину українською

Президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отдыхал на элитном курорте в Омане, заподозрили там во встрече с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которого часто называют куратором боевиков на Донбассе.

Такое мнение на своей Facebook-странице высказал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

"Все показывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом", - написал он.

По словам Амелина, на это указывает как минимум тот факт, что Зеленского в Омане сопровождал его помощник Андрей Ермак, (его называют главным контактером с представителями России по вопросам Донбасса, - "Апостроф").

"Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее. Сбитый самолет (речь о катастрофе самолета МАУ в Иране в среду, 8 января, - "Апостроф") мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...) Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно", - уверен Амелин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети делились забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман.

Также супруга Зеленского в Омане появилась в непривычном виде.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Украина и Финляндия в мировом тренде: почему нации поддерживают молодых премьеров

Кодекс "под кого-то": кому хотят отдать надзор за электронными коммуникациями в Украине

Зима - префекты торжествуют: как Зеленский решил заняться децентрали­зацией

От анархии до диктатуры: четыре сценария для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: