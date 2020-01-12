Зеленского заподозрили во встрече с Сурковым в Омане, указав на странные детали его визита

Президента Украины Владимира Зеленского, который недавно отдыхал на элитном курорте в Омане, заподозрили там во встрече с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которого часто называют куратором боевиков на Донбассе.

Такое мнение на своей Facebook-странице высказал сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

"Все показывает на то, что встреча была с Сурковым. Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом", - написал он.

По словам Амелина, на это указывает как минимум тот факт, что Зеленского в Омане сопровождал его помощник Андрей Ермак, (его называют главным контактером с представителями России по вопросам Донбасса, - "Апостроф").

"Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее. Сбитый самолет (речь о катастрофе самолета МАУ в Иране в среду, 8 января, - "Апостроф") мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...) Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно", - уверен Амелин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети делились забавными фотожабами на визит Зеленского в Оман.

Также супруга Зеленского в Омане появилась в непривычном виде.