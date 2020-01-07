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Жена Зеленского в Омане появилась в непривычном виде: фото

вторник, 07 января 2020, 07:28
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена пришла на официальную встречу в Омане обутая в шлепанцы.

Фото опубликовали в интернете.

В таком виде Первая леди Украины посетила Национальный музей страны. На снимке видно, что она стоит в резиновых тапочках.

"Срочно эту икону стиля в свежий Vogue. Можно написать, чтоо шлепки на официальной встрече, то очень современная современность", - написала совладелица ресурса "Буквы" Катерина Рошук.

Блогер Михаил Голубь высмеял решение Зеленской обуть тапочки на встречу.

Как сообщал "Апостроф", главред "Апострофа" Денис Попович обратил внимание на интересную деталь на новом фото президента Украины Владимира Зеленского с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Абдулсаламом аль-Муршиди в Омане.

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