Экс-нардеп рассказал о возможном назначении силовика Януковича в пенитенциарную службу

Экс-нардеп рассказал о скандальном назначении силовика Януковича в пенитенциарную службу

Экс-руководитель милиции ряда областей Украины и бывший председатель Львовской ОГА при Януковиче Олег Сало может стать новым главой Государственной пенитенциарной службы.

Об этом в Facebook сообщил бывший нардеп Дмитрий Добродомов, передает "Вголос".

"Олег Сало - одиозный экс-руководитель милиции ряда областей и бывший председатель Львовской ОГА при Януковиче, который во время Революции Достоинства бежал из Галичины дальше, чем видел. Был назначен именно для силовых решений в непокорном регионе. Не говоря о ряде коррупционных скандалов, которые преследуют его карьерный путь. По имеющейся у меня информации, этого персонажа могут назначить председателем Государственной пенитенциарной службы! Для людей знающих не надо объяснять цинизм такого решения. Этим возвращением одиозного чиновника нынешняя власть в очередной раз докажет, что имеет не только короткую память, но и пренебрегает обещаниями перед избирателями", - отметил Добродомов.

Политик напомнил, что в конце 90-х Сало сделал карьеру во львовской милиции, хотя уже тогда парламентский комитет по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией обвинял его в махинациях - регистрации нерастаможенных машин и выдаче членам преступных группировок спецудостоверений на автомобили.

"Во времена Оранжевой революции Олег Сало возглавлял милицию Львовской области - после чего новое руководство МВД обвинило его в выводе госсредств на строительство дач своим предшественникам. Его уволили из органов, открыли уголовные дела и объявили в международный розыск. Через суды он смог прекратить все открытые дела, но не смог пройти в Верховную Раду, поскольку "прогрессивные социалисты" Натальи Витренко, от которых он баллотировался, не преодолела барьер. В 2010 году Сало получил должность председателя УМВД в Ровенской области, стал советником министра внутренних дел. Потом каждый год путешествовал по различным должностям, пока в конце 2013 года не стал главой Львовской ОГА. Тогда его во Львове встретили криками "Ганьба!", а депутаты облсовета в рекордно короткие сроки проголосовали за недоверие новому губернатору. Далее Революция Достоинства, в начале которой Львовская ОГА под руководством Сало обращалась в суд с требованием запретить митинги в поддержку евроинтеграции. Под давлением протестов Сало написал заявление на увольнение с должности и бежал из Львова. Сало исчез из политики и сосредоточился на бизнесе, самым известным из которых является гостинично-ресторанный комплекс "Золотая форель" в селе Коростив на Львовщине. Именно там его и можно увидеть теперь", - рассказал Добродомов.

Вскоре, говорит политик, для "милиционера Януковича" все снова может измениться, ведь команда президента Зеленского решила вернуть его к власти в Государственную пенитенциарную службу.

"Что может дать стране человек, который годами стоял на страже, чтобы никаких изменений в Украине не было? Как в команде ЗЕ объяснят такое решение?", - спросил Дмитрий Добродомов.