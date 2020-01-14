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Новые схемы для старых смотрящих: эксперт рассказал о работе экс-чиновницы Минобразования в ГАСИ

вторник, 14 января 2020, 20:57
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В Государственной архитектурно-строительной инспекции с нарушением законодательства и норм проверки государственных органов был проведен аудит деятельности по лицензиям, инспекторам, разрешениям за последние годы, который обнаружил выдачу "слепых лицензий". В связи с этим ГАСИ не выдает лицензий, эксперты считают, что вскоре их будут выдавать через старые схемы "задним числом".

Об этом пишет эксперт в области градостроительства, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба в блоге на "Цензор.НЕТ".

После проверки аудиторы во главе с Еленой Костенко, которая, по словам эксперта, "намеренно провалила работу" по регистрации земель Минобразования, обновили Лицензионную комиссию ГАСИ. По мнению автора, деятельность Костенко стала причиной застроек земель образования и науки ЖК, и теперь в составе ГАСИ, она активизирует схемы и возвращает скандальных чиновников под видом реформ.

"Земли школ и садиков, университетов и профтехучилищ находятся до сих пор в реестрах жилищно-общественной застройки и не имеют кодов к образовательным видам использования. Неужели неосведомленность? Это сознательное злоупотребление служебным положением в интересах застройщиков. Земли Института им. Патона чего стоят", - заметил Глеба.

Эксперт также указал, что Костенко не сообщила архитектурно-строительному сообществу об обновленном составе Лицензионной комиссии и новых процедурах выдачи лицензий.

Также автор отметил личности советников Костенко, которые по его информации, занимались коррупционной кассой строительных схем.

"Под лозунгами реформ ГАСИ некоторые пытаются продвинуть своих людей и контролировать "рынок" строительных взяток за тотальную преступную застройку наших городов, захват земель, "крышевание" нелегальных строек, организацию "титушок" и работу инспекторов строительного надзора, которые не видят нарушений ГСН и закона ... Новая команда будет "обилечивать" застройщиков и позволять возводить здания с нарушениями действующих государственных строительных норм, проводя это через ручную Разрешительную комиссию во главе с Александром Сергиенко. В этом им поможет еще один "новый старый" советник Елены Костенко времен Сергея Кучера, который имел связи с СБУ, Юрий Товстуха", - пишет Глеба.

Он указал, что прежнее руководство ГАСИ в лице Сергея Кузьмина и заместителей выдавали разрешения на строительство, где игнорируются нормы ГСН по придомовой территории, пожарные и санитарные нормы не проверялись - "была налажена преступная схема". По его словам, объем коррупционной составляющей в строительстве может достигать 1 млрд долларов.

"По факту 1,5 млн кв.м/год х 20 $ = 30 млн $/год только за ввод в эксплуатацию жилой недвижимости. Еще нужно посчитать стоимость подготовительных и разрешительных процедур и затрат на инспекторов строительного контроля. А сколько торговых центров, офисной, дорожно-транспортной, промышленной недвижимости строят по Украине? Мимо братьев Горовых не проскользнут такие доходы", - отметил эксперт.

По его словам, под руководством Елены Костенко аппаратом ГАСИ с начала года не выдано ни одного разрешения или сертификата, срок рассмотрения заявлений прошел, а сама чиновница проводит аудит, сомнительные конкурсные процедуры и "получает базовые знания от смотрящих".

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