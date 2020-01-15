Уморилась, бедняжка: "слугу народа" сняли на фото за увлекательным занятием в Раде

Депутат от партии "Слуга народа" во время пленарного заседания ВР украдкой смотрела видео.

Фотодоказательство опубликовал на Facebook-странице Ян Доброносов.

На фотографии женщина с длинными темными волосами склонила голову и обхватила виски обеими руками. Может показаться, что она устала или плохо себя чувствует. Но, присмотревшись поближе, становится заметно, что народная избранница смотрит видео со смартфона.

В комментариях к сообщению украинцы начали угадывать, что именно могла смотреть народный депутат. Некоторые предположили, что это вышла седьмая серия "Викинга", другие настаивали, что на экране кадры из "Ведьмака". Нашлись и такие остряки, которые считают, что женщина на рабочем месте смотрела фильм "для взрослых".

Ранее "Апостроф" уже писал о том, что на снимок из зала заседаний Верховной Рады попал экран телефона народного депутата Вадима Галайчука, главного юриста избирательного штаба Владимира Зеленского. На экране виден один из чатов под красноречивым названием "СН-покер".