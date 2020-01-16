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Хотят вытащить у украинцев миллиарды на игровых автоматах: Тимошенко выступила против легализации игорного бизнеса

четверг, 16 января 2020, 12:31
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Принимая закон о легализации игорного бизнеса, власть стремится получить дополнительные доходы от населения, и партия "Батькивщина" выступает категорически против таких шагов.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Президент Владимир Зеленский нанес еще один сокрушительный удар по Украине. Его фракция в абсолютном большинстве по его указанию проголосовала в первом чтении за закон о полномасштабном возвращении игорного бизнеса в Украине. Власть не стесняется признаться, что хочет получить благодаря этому закону 4 миллиарда гривен. Но чтобы выполнить этот "план", украинцы должны проиграть 40 млрд. Это в самой бедной стране Европы. В первом чтении дан старт, по сути, зарабатыванию огромных денег на беде и бедности украинцев", - отметила Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" напомнила о своей принципиальной позиции по игорному бизнесу, которую она отстаивала и тогда, когда была в оппозиции, и тогда, когда возглавляла правительство.

"Я была первым и последним премьер-министром, который запретил игорный бизнес, который в то время был в каждой подворотне. Запретили, потому что тогда лудомания практически заполнила Украину. Болезнь, которая приводила людей к самоубийству, безумию, к потере последних денег и разрушению семей, к потере родителями своих детей, достигла своей критической отметки", - добавила председатель партии.

Юлия Тимошенко отметила угрозы и последствия, которые принесет принятие законопроекта, который "настойчиво проталкивает управляемое президентом монобольшинство".

"Всеукраинская организация здравоохранения давно сделала вывод, что лудомания - это психическая болезнь, которая толкает людей играть и проигрывать, она серьезней влияет на сознание и здоровье человека, чем наркомания и алкоголизм. По данным ВОЗ, потенциально каждый второй человек в мире может попасть под эту болезнь. С 1 января 2008 года Германия запретила проводить эти игры даже в онлайн-режиме. А в Украине сознательно узаконивают причину этой болезни", - добавила Тимошенко.

Председатель партии "Батькивщина" призвала людей бороться с опасной для будущего украинцев инициативой властей.

"У украинского общества еще есть силы против этого бороться. Я прошу всех, кто осознает, в какую беду бросает Зеленский страну, проталкивая закон об игорном бизнесе, - включиться в борьбу в социальных сетях, в петициях. У нас еще есть шанс не допустить во втором чтении принятия закона об игорном бизнесе в Украине. Нельзя позволить зарабатывать деньги на беде людей, разрушать их психику, здоровье и жизнь!" - резюмировала Юлия Тимошенко.

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