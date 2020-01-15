В Кабмине отреагировали на "отставку" Гончарука и скандальные записи его разговоров

В Кабинете Министров Украины опровергли информацию о том, что премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом сообщают на Правительственном портале.

Там также отмечают, что скандальная аудиозапись с откровениями Гончарука является фейком.

"Пресс-служба Кабинета Министров не располагает информацией о подлинности никакой аудио или видео записи, которые распространяются в сети интернет. Информация о заявлении об отставке премьер-министра не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее говорилось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в скандал из-за аудиозаписей разговора, которые компрометируют главу украинского правительства как человека мало осведомленного в экономике.

Как сообщал "Апостроф", после публикации в сети аудиозаписи разговора премьер-министра Олексея Гончарука о ситуации с экономикой, появилась вторая порция беседы главы Кабмина с топ-чиновниками.