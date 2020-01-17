RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 января

16:23
Битва за "Приват": Коломойский штурмует суды, пытаясь вернуть банк
11:21
В Нацбанке пояснили, чем опасно усиление гривны
08:01
Гривна упала перед выходными: курс валют от НБУ

16 января

12:14
Украинцев ждут "сюрпризы" в платежках за газ: к чему готовиться
08:24
Гривна укрепляется: курс валют от НБУ на 16 января

15 января

17:23
Офис генпрокурора "убивает" николаевских корабелов: появились тревожные данные
08:50
Доллар начинает дорожать: курс валют от Нацбанка на 15 января

14 января

14:49
Названа впечатляющая сумма, которую "Газпром" заплатил Украине по решению арбитража
10:38
Пенсионерам в Украине готовят ряд "сюрпризов": что будет с выплатами
08:47
Гривна укрепляется: Нацбанк изменил курс валют на 14 января

13 января

15:20
Давление на Ukrlandfarming вредит агросектору, рынку земли и экономике Украины - эксперт
14:20
Будет колебаться, но: в НБУ дали прогноз по курсу доллара в 2020 году
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Человек-невидимка: сети удивила странная фотожаба от министра юстиции Украины

пятница, 17 января 2020, 15:31
переглянути новину українською

Министр юстиции Украины Денис Малюська странно отреагировал на заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Его он "отпраздновал" яркой карикатурой с участием своей руки, в подписи к которой говорится следующее.

"Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства). И так, поддерживаю Oleksiy Honcharuk, он - лучший премьер в истории Украины", - написал он.

В сети тут же стали комментировать выходку министра, назвав его "клоуном".

Как сообщалось, ранее "отставку" Гончарука показали меткой карикатурой.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским

Закулисный договорняк: куда приводит "молчаливая политика" власти

Турборежим сломался - почему Рада тормозит принятие важных законов

Хрупкая защита от Коломойского: позволит ли Верховная Рада вернуть ПриватБанк олигарху

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: