Человек-невидимка: сети удивила странная фотожаба от министра юстиции Украины

Министр юстиции Украины Денис Малюська странно отреагировал на заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Его он "отпраздновал" яркой карикатурой с участием своей руки, в подписи к которой говорится следующее.

"Даже если буду умирать (не то, что находиться в статусе и.о.), все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства). И так, поддерживаю Oleksiy Honcharuk, он - лучший премьер в истории Украины", - написал он.

В сети тут же стали комментировать выходку министра, назвав его "клоуном".

Как сообщалось, ранее "отставку" Гончарука показали меткой карикатурой.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.