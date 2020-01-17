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Рада приняла решение по герою громкого секс-скандала из "Слуги народа"

пятница, 17 января 2020, 13:05
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В пятницу, 17 января, в Верховной Раде Украины депутаты поддержали решение уволить с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко.

Решение поддержали 317 народных депутатов.

Также в рамках законопроекта об увольнении Яременко №2751 была утверждена кандидатура нового руководителя соответствующего комитета, им станет народный депутат президентской фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

Как сообщал "Апостроф", в конце октября народный депутат Украины Богдан Яременко во время заседания парламента был замечен за перепиской с девушками "легкого поведения". Сам политик заявил, что эта переписка была подставной и он нарочно позволил сфотографировать свой телефон журналистам.

Позже в "Слуге народа" заявили, что уже нашли кандидатуру на пост главы комитета Рады по внешней политике на случай, если увольнение Богдана Яременко из-за его неэтичного поведения будет одобрено в парламенте.

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