Скандал вокруг Яременко: обнародованы неожиданные результаты голосования Рады

Верховная Рада отказалась назначить народного депутата от "Слуги народа" Елизавету Ясько на должность председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Богдана Яременко, который попал в скандал интимного характера с перепиской в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"За" кандидатуру Елизаветы Ясько проголосовали 186 народных депутатов при 226 необходимых. 130 парламентариев воздержались, еще четверо - выступили против.

Перед принятием решения оппозиционные фракции настаивали, чтобы отдельно состоялось голосование за освобождение от должности председателя комитета депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ясько попала скандал из-за фото, на котором, якобы, целуется с девушкой .