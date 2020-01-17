Звонок другу: появилась яркая фотожаба на "отставки" Медведева и Гончарука

В сети появилась искрометная карикатура на заявление об отставке, которое написал премьер-министр Алексей Гончарук, в пятницу, 17 января, на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Ее опубликовали на Facebook-странице сообщества "Баба і кіт".

На ней можно увидеть бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который звонит президенту Владимиру Зеленскому и интересуется, действительно ли в правительстве освободилось место главы Кабмина.

Напомним, что заявление об отставке Алексей Гончарук на стол президенту Украины Владимиру Зеленскому положил через несколько дней после того, как в России также подало в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Этому предшествовало обращение российского лидера Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Как сообщалось, сети удивила странная фотожаба от министра юстиции Украины Дениса Малюськи на заявление об увольнении Гончарука.

Подробнее о том, почему действия Гончарука свидетельствуют о его желании остаться на должности премьер-министра, читайте в материале "Апострофа": Подал не туда: зачем Гончарук прогнулся перед Зеленским.