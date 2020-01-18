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Названа впечатляющая зарплата главного прокурора Украины

суббота, 18 января 2020, 12:42
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Заработная плата генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, который получил первую зарплату почти в 4 раза больше оклада, за декабрь 2019 года составила 259 336 гривен.

Об этом сообщает издание "Украинский новости".

Оклад Рябошапки составил 37 тысяч гривен. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премии. Какую сумму после удержания налогов и сборов Рябошапка получил, не указано.

Издание получило официальное подтверждение информации от Генпрокуратуры и опубликовало документ.

Напомним, сумма заработных плат и премиальных выплат помощников народных депутатов Украины превысила 100 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", зарплата директора "Укрпочты" Игоря Смелянского в 2020 году будет составлять 1,9 млн гривен, что превышает оклад президента США Дональда Трампа в два раза.

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