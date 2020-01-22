Война и деньги: о чем говорил Зеленский на форуме в Давосе

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заманивал иностранных инвесторов персональным менеджером от правительства и налоговыми каникулами, а также сообщил, что понадобиться для окончания войны на Донбассе.

Онлайн-трансляция выступления главы государства велась на странице ОПУ в Facebook

В своей речи Зеленский отметил положительные изменения бизнес-климата в Украине и пообещал тем, кто инвестирует в Украину более 100 млн долларов, персонального "опекуна" от правительства. По его словам, персональный менеджер Investment nanny будет владеть пятью языками и в режиме 24/7 решать любую проблему.

"Украина становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для того, чтобы вести бизнес... Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. Каждому инвестору крупной компании, которая приведет в Украину 100 млн долларов больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать”, - уверял украинский президент.

Зеленский также пообещал тем, кто готов присоединиться к большой приватизации в Украине, предоставлять налоговые каникулы.

Еще одной привлекательным моментом для бизнеса Владимир Зеленский считает более дешевую, чем в Европе стоимость труда. "Сегодня выгодно вкладывать деньги в Украину, у нас талантливые и, пока, не очень, скажем так, я не хочу назвать украинцев cheap (дешевые - ред.), но, пока, cheaper (дешевле - ред.), чем в Европе. Пожалуйста, воспользуйтесь этим моментом", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина видит свое будущее в Европейском Союзе и в этом стремлении находит поддержку других государств.

Глава государства также заявил, что для завершения войны на Донбассе необходимо желание всех сторон, и выразил сожаление, что украинцы продолжают гибнуть.

"Я уверен, что если все стороны захотят прекратить войну, она прекратится завтра. Потому что Украина защищает свои земли, но мы в своем мозгу понимаем, что мы готовы ее прекратить сегодня", - сказал Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", в рамках Всемирного экономического форума в Давосе президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.