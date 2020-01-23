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Зеленский принял неожиданное решение по визиту на Всемирный форум памяти Холокоста

четверг, 23 января 2020, 10:15
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Президент Владимир Зеленский и делегация Украины решили отказаться от участия в Всемирном форуме памяти Холокоста.

Об этом сообщают на странице Офиса президента в Telegram.

Гарант отметил, что по прилету в Израиль узнали, что на форуме, из-за огромного интереса к событию, ограничено количество мест и туда трудно попасть многим, кто пережил эту страшную трагедию.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно. К тому же это ни каким образом не отменяет почтения памяти жертв одной из самых страшных трагедий ХХ века делегацией Украины. Будем принимать участие во всех предусмотренных мероприятиях и проведем запланированные встречи с президентом, премьер-министром и спикером Кнессета Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента подчеркнули, что на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает. Те, кто совершил величайший подвиг - сохранил жизнь тогда, когда ее практически невозможно было сохранить.

Как сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным в рамках Всемирного форума Холокоста в Израиле сейчас не запланирована.

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