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Зеленский может "обнулить": озвучен тревожный прогноз по будущему Кабмина

вторник, 28 января 2020, 09:31
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Несмотря на то, что отставки главы Кабинета министров Алексея Гончарука не произошло, отсутствие результатов на ключевых направлениях реформ позволяет президенту Владимиру Зеленскому уже сейчас уволить большую часть правительства.

Об этом "Апострофу" сообщают собственные источники из Кабмина.

Как отмечается, претензии есть ко многим членам Кабинета министров. Обсуждаются увольнения министра развития громад и территорий Алены Бабак, министра социальной политики Юлии Соколовской и министра финансов Оксаны Маркаровой. Кроме того, вопросы есть и к главе министерства экономики Тимофею Милованову, а также к министру юстиции Денису Малюське.

"В принципе, проще сказать, к кому сейчас нет претензий. Провал реформы здравоохранения, отсутствие каких-либо реальных изменений в правоохранительной системе – все это при желании позволяет Зеленскому обнулить практически весь Кабмин. Уже сейчас ведутся подковерные игры, которые сводятся к противостоянию между теми, кто хочет "сбить" того или иного министра, и теми, кто пытается оставить своих людей в креслах", – рассказал "Апострофу" информированный источник.

Как признался в недавнем интервью "Апострофу" нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, Кабмин могут серьезно зачистить в течение ближайшего месяца. Причем, по словам политика, "никто из министров сейчас не находится в зоне комфорта".

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского.

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