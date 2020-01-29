Во сколько обошелся визит Гончарука в Давос: названа сумма

Расходы на поездку премьер-министра Украины Алексея Гончарука на экономический форум в Давосе составили 17 тысяч 912 гривен.

Об этом говорится в официальном ответе Секретариата Кабинета министров Украины изданию "Апостроф".

"По информации Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров, расходы на обеспечение рабочего визита Премьер-министра Украины А. Гончарука в Швейцарскую конфедерацию составили 17 912,13 гривен", - уточнили в Кабмине.

Также в секретариате правительства уточнили, что организацией визита украинских министров и других участников делегации Украины на экономический форум занимался Офис президента Украины. В то же время, отмечается, что каждый министр сам принимал решения относительно распоряжения средствами министерства, которые он мог затратить на дипломатическую поездку.

В секретариате КМУ уточнили, что согласно законодательству, не могут предоставить информацию относительно затрат на визит в швейцарский Давос других ведомств.

Как сообщал "Апостроф", ранее Государственное управление делами президента Украины Владимира Зеленского опубликовало документы по перечислению средств на перелет главы государства на Всемирный экономический форум в Давос, из них стало известно, что лишь на поездку президент потратил 2,5 млн гривен.

Подробнее об участии украинской делегации во Всемирном экономическом форуме читайте в материале "Апострофа": Фабрика "фейлов": почему команда Зеленского опозорилась в Давосе.