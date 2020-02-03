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Минздрав отменил указ об увольнении Запорожана с поста ректора Одесского медуниверситета: подробности

понедельник, 03 февраля 2020, 15:22
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Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун незаконно уволила Валерия Запорожана с поста ректора Одесского медуниверситета.

Об этом свидетельствует опубликованный указ министерства от 27 января 2020 года, передает "Трибуна".

Министерство признало указ за подписью Супрун от 17 июля 2018 года об увольнении ректора ОНМедУ таковым, что утратил силу. Новым указом министерство уволило Запорожана 27 сентября 2018 года, то есть в связи с истечением срока его контракта, а не из-за нарушений.

Напомним, конфликт Супрун с администрацией Одесского медина разгорелся в июле 2018 года после аудиторских проверок деятельности вуза за 2016 и 2017 годы. Несмотря на то, что проверяющие не выявили коррупционных или финансовых нарушений, министр уволила Запорожана с формулировкой — "за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей". Тогда же Супрун назначила и.о. ректора Константина Аймедова, а спустя 2 месяца — Владлену Дубинину.

Окружной административный суд Киева признал оба назначения незаконными и запретил МЗ назначать руководителя вуза. Согласно закону о высшем образовании, ректоров университетов избирают трудовые коллективы — из числа победителей конкурсного отбора. Однако Ульяна Супрун проигнорировала решение суда. В ответ коллектив ОНМедУ на заседании Ученого совета избрал и.о. ректора Юрия Сухина. Экс-министр отказалась подписывать документы университета, в том числе годовую смету, за его подписью. В результате на протяжении всего 2019 года тысячи сотрудников и студентов не получали зарплаты и стипендии, университет накопил многотысячные долги за коммунальные услуги, а одно из общежитий отключили от газоснабжения.

Новое руководство МЗУ утвердило смету 4 декабря 2019 года. К настоящему моменту финансово-хозяйственная деятельность ОНМедУ разблокирована, задолженность по зарплатам, стипендиям и коммунальным платежам погашена.

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