В Раде заметили людей с оружием: опубликованы фото

В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде заметили вооруженных людей, наличие оружия у которых можно заметить по выпирающим на боках пиджаках.

Соответствующие фото опубликовал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Максим Саврасов.

"В зале ВР охранники с оружием", - написал он опубликовав соответствующие снимки.

"Это же нарушение", "Это чьи? Они не имеют право же заходить в сессионный зал", "Они не только из депутатов сделали шутов, но и из парламента хлев", - в один голос комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в эфире телеканала "Прямой" произошел розыгрыш, в ходе которого вооруженные люди в военной форме с криками ворвались в студию.

Также ранее появилась порция забавных фото из Рады.