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В Раде заметили людей с оружием: опубликованы фото

четверг, 06 февраля 2020, 16:24
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В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде заметили вооруженных людей, наличие оружия у которых можно заметить по выпирающим на боках пиджаках.

Соответствующие фото опубликовал народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Максим Саврасов.

"В зале ВР охранники с оружием", - написал он опубликовав соответствующие снимки.

"Это же нарушение", "Это чьи? Они не имеют право же заходить в сессионный зал", "Они не только из депутатов сделали шутов, но и из парламента хлев", - в один голос комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в эфире телеканала "Прямой" произошел розыгрыш, в ходе которого вооруженные люди в военной форме с криками ворвались в студию.

Также ранее появилась порция забавных фото из Рады.

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