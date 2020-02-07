RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

16:05
Новый сериал о Мэрилин Монро расскажет о связях актрисы с мафией и семьей Кеннеди
16:01
Вылитый Гитлер: сети повеселило фото нового топ-чиновника Путина
15:50
Победительница Евровидения выпустила ироничный клип - он об абсурде современной культуры еды
15:28
Подозревают в изнасиловании 17-летней: новые детали скандала с украинским дипломатом в Молдове
15:00
Продают даже шпалы: в Крыму начали торговать захваченным оккупантами имуществом "Укрзализныци"
14:29
Дело Шеремета: появились результаты проверки подозреваемой Дугарь на полиграфе
14:20
Квентин Тарантино угрожал до смерти избить известного телеведущего
14:17
Жена экс-генпрокурора устроила яркий танец с пандой: опубликовано видео
14:02
Нацотбор на Евровидение-2020: онлайн-трансляция и подробности первого полуфинала
13:59
Терпи, мой белый дружок: сети шокировала странная "детская" песенка из России, видео
13:55
При стрельбе в Мукачево ранен помощник скандального экс-нардепа: фото
13:44
Таисия Повалий встревожила поклонников снимком на инвалидной коляске: что случилось с певицей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Немедленно остановить распродажу: Тимошенко призвала блокировать земельную реформу

пятница, 07 февраля 2020, 15:18
переглянути новину українською

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли парламентским большинством выглядит как имитация, и партия "Батькивщина" призывает коллег заблокировать его принятие.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Ни обсуждения закона в зале не происходит, осуществляется имитация парламентской деятельности. Реально закон о распродаже сельскохозяйственной земли утвержден за пределами украинского парламента и даже за пределами Украины, в том виде, который выгоден для внешнего заказчика. Закон, который нам предлагают, написан большими финансовыми структурами, и они положили глаз на нашу землю, чтобы превратить ее в большой объем спекулятивного товара", - возмутилась Тимошенко.

Глава "Батькивщины" отметила, что на заседание парламента не пустили ни аграриев, ни представителей общественных организаций и профсоюзов, а поправки, которые могут защитить интересы общества и отечественных фермеров, "слугами народа" просто игнорируются.

"Все без исключения правки в закон о распродаже земли, которые направлены на поддержку фермерства, на проведение референдума о судьбе земли, по устранению иностранных банков как потенциального владельца украинской земли, "слуги" игнорируют и голосуют против", - отметила Тимошенко.

Лидер партии призвала граждан сделать все возможное, чтобы за пределами парламента "слуги народа" знали о том, что "в городах, селах, районах, люди против закона о распродаже сельскохозяйственной земли".

"Батькивщина" настаивает, чтобы сначала был проведен референдум, чтобы государство помогло фермерам "стать на ноги", и только потом можно позволять обороте земель с исключительным правом выкупа для фермеров, которые работают на земле. Прошу все общественные организации, все партии включиться в эту борьбу. Это общественный долг каждого украинца!", - резюмировала Юлия Тимошенко.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: