Немедленно остановить распродажу: Тимошенко призвала блокировать земельную реформу

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли парламентским большинством выглядит как имитация, и партия "Батькивщина" призывает коллег заблокировать его принятие.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Ни обсуждения закона в зале не происходит, осуществляется имитация парламентской деятельности. Реально закон о распродаже сельскохозяйственной земли утвержден за пределами украинского парламента и даже за пределами Украины, в том виде, который выгоден для внешнего заказчика. Закон, который нам предлагают, написан большими финансовыми структурами, и они положили глаз на нашу землю, чтобы превратить ее в большой объем спекулятивного товара", - возмутилась Тимошенко.

Глава "Батькивщины" отметила, что на заседание парламента не пустили ни аграриев, ни представителей общественных организаций и профсоюзов, а поправки, которые могут защитить интересы общества и отечественных фермеров, "слугами народа" просто игнорируются.

"Все без исключения правки в закон о распродаже земли, которые направлены на поддержку фермерства, на проведение референдума о судьбе земли, по устранению иностранных банков как потенциального владельца украинской земли, "слуги" игнорируют и голосуют против", - отметила Тимошенко.

Лидер партии призвала граждан сделать все возможное, чтобы за пределами парламента "слуги народа" знали о том, что "в городах, селах, районах, люди против закона о распродаже сельскохозяйственной земли".

"Батькивщина" настаивает, чтобы сначала был проведен референдум, чтобы государство помогло фермерам "стать на ноги", и только потом можно позволять обороте земель с исключительным правом выкупа для фермеров, которые работают на земле. Прошу все общественные организации, все партии включиться в эту борьбу. Это общественный долг каждого украинца!", - резюмировала Юлия Тимошенко.