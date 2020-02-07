"Слуга народа" пришел в Раду с дорогим аксессуаром от Gucci: фото

В Верховной Раде заметили народного депутата партии "Слуга народа" и главу комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева с дорогими галстуком.

Об этом сообщает журналист Анна Сташенко на своей Facebook-странице.

Политик пришел на заседание с аксессуаром от Gucci. Его стоимость составляет более 4 тысяч гривен.

"Цена, тем более для нардепа, демократичная, а галстук достойный. Хотя, если в пересчете, то это две средние пенсии "на шее"", - написала Сташенко.

Он отметила, нардеп признался, что галстук действительно оригинальный.

"Кстати, респект Даниилу. Мне он честно признался и не начал отнекиваться, как делают некоторые народные избранники, мол, купил в переходе и это китайский фейк. "Да, это Gucci. Галстук ещё из прошлой жизни", - сказал он, поправляя свой аксессуар", - подчеркнула журналистка.

Как сообщал "Апостроф", народного депутата от партии "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили 4 февраля в зале парламента в одежде и обуви, общая стоимость которых составляет более 70 тысяч гривен.