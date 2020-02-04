"Слуга народа" засветилась в Раде в дорогих нарядах: фото

Народного депутата от партии "Слуга народа" Оксану Дмитриеву заметили 4 февраля в зале парламента в одежде и обуви, общая стоимость которых составляет более 70 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Анна Стешенко.

Изначальная стоимость пиджака составляет почти 2 тысячи евро.

"На красивых ножках - стёганные ботиночки Le Silla за 21.512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47.350 грн. (за исключением бюджетной чёрной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70.000 грн", - написала журналистка.

"Дмитриева - по образованию врач, действительный член Общественного союза "Стоматологи Украины". Явно может позволить себе такие бренды, хоть и зарплата нардепа без «депутатских» сегодня в среднем 40 тыс.грн. Но вопрос в другом: зачем? В нищей стране, где у пенсионерки с 2000 гривен в месяц (той, что коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое одевать в публичное место?", - отметила журналистка.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат Сергей Рудик пришел на заседание в Верховную Раду с часами, которые стоят более 8 тысяч долларов.

Ранее в Раде народного депутата от партии "Слуга народа" Ирину Аллахвердиеву заметили с сумочкой от бренда Gucci, стоимость которой превышает общую сумму в 10 минимальных украинских зарплат.