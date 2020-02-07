"Слуга народа" засветила в Раде часы на крупную сумму: фото

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина, которую ранее застукали за пикантной перепиской в парламенте, "засветила" в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI, которые оцениваются в 24 900 евро (671 553 тысячи гривен).

Фотографию из зала парламента показал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, часы на руке депутата похожи на популярную элитную марку BVLGARI DIVA'S DREAM WATCH, которая фактически не имеет аналогов в плане дизайна.

Следует отметить, что такой аксессуар стоит как 410 минимальных пенсий в Украине, а такие пенсии получают около полумиллиона украинских граждан.

Добавим, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Харькове. Ранее работала доцентом экономического университета.

Как сообщал "Апостроф", ранее народного депутата партии "Слуга народа" и главу комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева в Верховной Раде заметили с дорогим галстуком известного бренда.