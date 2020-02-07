RU  UA  EN

пятница, 7 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 февраля

19:14
В Полтаве девушка совершила убийство инструктора в тире: фото и видео с места
19:08
9 аксессуаров, которые сделают твой весенний гардероб еще более стильным
18:01
Нужен специалист от лавры: в сети бурно отреагировали на фото "героя парковки" на евробляхе в Киеве
17:50
Последняя незамужняя внучка Елизаветы II выходит замуж - в Букингемском дворце назвали дату
17:36
"Не будь Ткаченко, уважай старших": в соцсетях возмутились хамству депутата "Слуги народа"
17:28
Под Ровно грабители-убийцы устроили резню и напали на онкобольного: фото и видео
17:17
Выдворение Саакашвили из Украины: ГБР приняло важное решение в отношении пограничников
16:55
Солистка "НеАнгелов" неожиданно сменила имидж: как сейчас выглядит певица
16:19
Боевики готовили под Славянском диверсию со множеством жертв: фото
16:05
Новый сериал о Мэрилин Монро расскажет о связях актрисы с мафией и семьей Кеннеди
16:01
Вылитый Гитлер: сети повеселило фото нового топ-чиновника Путина
15:50
Победительница Евровидения выпустила ироничный клип - он об абсурде современной культуры еды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Слуга народа" засветила в Раде часы на крупную сумму: фото

пятница, 07 февраля 2020, 18:16
переглянути новину українською

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Криворучкина, которую ранее застукали за пикантной перепиской в парламенте, "засветила" в Верховной Раде аксессуар, похожий на часы марки BVLGARI, которые оцениваются в 24 900 евро (671 553 тысячи гривен).

Фотографию из зала парламента показал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Так, часы на руке депутата похожи на популярную элитную марку BVLGARI DIVA'S DREAM WATCH, которая фактически не имеет аналогов в плане дизайна.

Следует отметить, что такой аксессуар стоит как 410 минимальных пенсий в Украине, а такие пенсии получают около полумиллиона украинских граждан.

Добавим, что Елена Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Харькове. Ранее работала доцентом экономического университета.

Как сообщал "Апостроф", ранее народного депутата партии "Слуга народа" и главу комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева в Верховной Раде заметили с дорогим галстуком известного бренда.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Не только дружба: что объединяет двух Андреев – Богдана и Ваврыша

Богдану приготовиться: каких отставок ждать в команде Зеленского

Зона комфорта в Кабмине закончилась и будут очень серьезные последствия - Денис Монастырский

Министры на выход: кого уволят после фейковой отставки Гончарука

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: