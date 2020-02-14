У Зеленского ответили на слухи о якобы его встрече в Омане с человеком Путина: в Кремле не смолчали

Ближайшее окружение президента Украины - пресс-секретарь и глава Офиса президента - опровергли информацию о том, что Владимир Зеленский во время своего визита в Оман в начале января встречался с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Об этом Юлия Мендель и Андрей Ермак написали на личных Facebook-страницах.

"Сложно опровергнуть, что [...] кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал. Единственное, что было не сложно в сюжете программы "Схемы"- это отрицать факт встречи Президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала Мендель.

Похожее мнение высказал и новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Мы хотим диалога и готовы комментировать факты. Но нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, фундаментальным предметом для обсуждения. Это все - ложь от начала и до конца", - прокомментировал ситуацию вокруг президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что в начале января Зеленского и членов его семьи заметили в Омане. По данным журналистов украинской программы "Схемы", 8 января из Москвы туда прилетел и Патрушев, чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN.

На эту информацию также уже отреагировали в России. В Кремле назвали ложью сюжет журналистов "Радио Свобода" о встрече Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане.

Как информировал "Апостроф" ранее, информация о визите президента Владимира Зеленского в Оман 5 января не будет обнародована для широкой общественности. Такой ответ получили журналисты, когда обратились в Государственную пограничную службу Украины с официальным запросом о том, сколько стоила поездка Зеленского в Оман.