Живут без копейки денег! Появились тревожные данные о судьбе освобожденных из плена украинцев

Освобожденные из плена боевиков в рамках масштабного обмена пленными, который состоялся в воскресенье, 29 декабря 2019 года на КПВВ "Майорское" под Горловкой, до сих пор не получили выплаты от государства.

Об этом написал на Facebook-странице журналист Юрий Бутусов.

"До сих пор ни один из освобожденных не получил обещанную компенсацию в 100 тысяч гривен. Два месяца люди живут без копейки денег! Не решаются элементарные проблемы целого ряда достойных людей, которым государство должно выплатить куда больше 100 тысяч - их зарплату за проведенные годы в тюрьмах и пыточных. Они защищали Украину, и знали, что рискуют всем, ради нас всех", - пишет он.

Журналист также задается вопросом, где жить освобожденным из плена, ведь у большинства из них жилье отобрали оккупанты.

"Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто ради борьбы за свободу Украины остался нищим? А здоровье? У многих большие проблемы с зубами, которые выбили палачи, что с этим делать? А работа? ...За словами президента должны стоять поступки. Иначе это не слова, а пустой треп", - пишет Бутусов.





Подробнее об этом обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен "под елочку": как Украина освобождала своих пленных.