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Замешана соратница Януковича: всплыли неожиданные детали убийства экс-руководителя "Интера"

пятница, 28 февраля 2020, 11:02
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По делу смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-министра Леонида Кожары появилась устойчивая версия, которую активно обсуждают эксперты - якобы бывший чиновник убил своего гостя, а сейчас друзья Кожара из политических кругов пытаются его "отмазать".

Об этом написал блогер Денис Казанский у себя на Facebook.

По его словам, в случае подтверждения такой версии, уголовную ответственность должна понести также жена экс-министра, которая дала ложные показания.

"Из моих источников в МВД известно, что в момент убийства в доме кроме жертвы находились только Кожара и его жена. Бывший министр был совершенно пьян, и версию о том, что Старицкий якобы выстрелил сам в себя, озвучила хозяйка дома. Выяснилось, что она лжет, и самоубийства не было. Это означает, что понести уголовную ответственность должен не только сам Кожара, но и его жена, которая фактически является соучастницей преступления", - отметил он.

Также он рассказал о работе правоохранительных органов в этом деле, по его мнению, существует вероятность преступного сговора с целью "отмазать" бывшего министра. Участниками этого заговора, по словам Казанского, являются бывшие депутаты Верховной Рады - друзья Кожары.

"В МВД говорят, что продолжается экспертиза, которая должна подтвердить, что имело место именно убийство. Убитого похоронили три дня назад, с телом уже были проведены все необходимые экспертизы. Разве преступников не задерживают на месте преступления и не помещают в СИЗО? Кожару пытается отмазать бывшая депутат Татьяна Бахтеева, с которой общался в Донецкой области Сергей Сивохо. Целого экс-директора "Интера" застрелили, а коллеги и друзья стрелявшего, делают вид, что ничего не произошло", - высказался блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции назвали основные версии смерти бизнесмена Сергея Старицкого дома у бывшего министра иностранных дел.

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