RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

17:55
Криштиану Роналду показал, как купает четверых детей, и это самое милое фото в Instagram футболиста Lime
17:54
Это лишь вопрос времени: врач спрогнозировала угрозу вспышки коронавируса в Украине
17:53
В языковом скандале вокруг телеканала "1+1" произошел новый поворот: документ
17:44
Вернулась из Италии: в Черновцах паника из-за подозрения у женщины на коронавирус
17:40
Украинский ведущий решил обвенчаться с женой спустя два года брака Lime
17:25
Наоми Кэмпбелл, Ким Кардашьян и Шер вместе снялись в эффектной фотосессии в стиле 60-х Lime
17:19
В Крыму провели акцию в честь знаменитой украинки: фото
17:09
Go-A ответили, станут ли общаться с российской прессой на Евровидении-2020 Lime
17:08
Тилль Линдеманн после скандального порноклипа выпускает сборник стихов: о чем в них говорится
17:03
Избили и ушли: сети разгневало видео беспредела полиции во Львове
16:58
Гибель экс-главы правления "Интера" под Киевом: названы три главные версии трагедии
16:33
Украинец рассказал, как проверяют тех, кто покидает охваченный коронавирусом Китай: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гибель экс-главы правления "Интера" под Киевом: названы три главные версии трагедии

вторник, 25 февраля 2020, 16:58
переглянути новину українською

21 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары под Киевом от огнестрельного ранения погиб бизнесмен Сергей Старицкий: правоохранители в данный момент рассматривают три версии его смерти.

Об этом говорится в материале "Страна.ua".

Первая версия – неосторожное обращение с оружием самого Старицкого, согласно с которой причина гибели – самопроизвольный выстрел из оружия, которое, как мог думать погибший, было не заряженным. Эту версию теоретически может подтвердить молекулярно-генетическая экспертиза по смывам с рук погибшего и рукоятки пистолета. Однако, как известно, при осмотре места происшествия уже было выявлено, что пистолет был в руке потерпевшего Старицкого.

Если ему вложили оружие рукой, которая была, например, в перчатке или пистолет взяли тканью, то потожировых выделений человека, который это сделал эксперты на рукоятке оружия не выявят. Опровергнуть инсценировку самоубийства сможет грамотная баллистическая экспертиза, с помощью которой анализируя положение тела, расположение оружия и раневой канал эксперты смогут сделать вывод — мог ли сам потерпевший произвести выстрел из такого положения.

Вторая версия – убийство по неосторожности. Кто-то из гостей (а возможно, что и сам хозяин) вертел пистолет в руках (думая, что он не заряжен) и в это время случился непроизвольный выстрел и, по трагической случайности, пуля попала в Старицкого. Если в спешке к пистолету прикасались голыми руками, то, опять таки, это выявят при проведении молекулярно-генетической экспертизы.

Смывы с рук всех присутствующих помогут определить, кто из них стрелял из оружия или прикасался к пистолету. Однако при наличии хороших адвокатов, это обвинение возможно разбить, так как гости могут утверждать, что хозяин давал посмотреть оружие и они просто вертели его в руках, но не стреляли.

И третья версия, которая выдвигалась первой - самоубийство. Полиция рассматривала эту версию как основную, но друзья покойного утверждают, что это вранье. Такой точки зрения придерживается предприниматель Владимир Костерин, который говорит, что у Старицкого не было мыслей о суициде. Также политик и бизнесмен Василий Горбаль обратился к журналистам с просьбой "не разгонять версию о самоубийстве".

Как ранее сообщал "Апостроф", смерть Сергея Старицкого наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: