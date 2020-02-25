Гибель экс-главы правления "Интера" под Киевом: названы три главные версии трагедии

21 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары под Киевом от огнестрельного ранения погиб бизнесмен Сергей Старицкий: правоохранители в данный момент рассматривают три версии его смерти.

Об этом говорится в материале "Страна.ua".

Первая версия – неосторожное обращение с оружием самого Старицкого, согласно с которой причина гибели – самопроизвольный выстрел из оружия, которое, как мог думать погибший, было не заряженным. Эту версию теоретически может подтвердить молекулярно-генетическая экспертиза по смывам с рук погибшего и рукоятки пистолета. Однако, как известно, при осмотре места происшествия уже было выявлено, что пистолет был в руке потерпевшего Старицкого.

Если ему вложили оружие рукой, которая была, например, в перчатке или пистолет взяли тканью, то потожировых выделений человека, который это сделал эксперты на рукоятке оружия не выявят. Опровергнуть инсценировку самоубийства сможет грамотная баллистическая экспертиза, с помощью которой анализируя положение тела, расположение оружия и раневой канал эксперты смогут сделать вывод — мог ли сам потерпевший произвести выстрел из такого положения.

Вторая версия – убийство по неосторожности. Кто-то из гостей (а возможно, что и сам хозяин) вертел пистолет в руках (думая, что он не заряжен) и в это время случился непроизвольный выстрел и, по трагической случайности, пуля попала в Старицкого. Если в спешке к пистолету прикасались голыми руками, то, опять таки, это выявят при проведении молекулярно-генетической экспертизы.

Смывы с рук всех присутствующих помогут определить, кто из них стрелял из оружия или прикасался к пистолету. Однако при наличии хороших адвокатов, это обвинение возможно разбить, так как гости могут утверждать, что хозяин давал посмотреть оружие и они просто вертели его в руках, но не стреляли.

И третья версия, которая выдвигалась первой - самоубийство. Полиция рассматривала эту версию как основную, но друзья покойного утверждают, что это вранье. Такой точки зрения придерживается предприниматель Владимир Костерин, который говорит, что у Старицкого не было мыслей о суициде. Также политик и бизнесмен Василий Горбаль обратился к журналистам с просьбой "не разгонять версию о самоубийстве".

Как ранее сообщал "Апостроф", смерть Сергея Старицкого наступила в результате стрельбы из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары.