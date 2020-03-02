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Спасет только срочная смена курса: Тимошенко высказалась о невыполнении бюджета

понедельник, 02 марта 2020, 15:36
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Президент и его команда не справились с поставленными перед ними задачами, поэтому страна может получить огромные потери бюджета.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп в Верховной Раде.

"Итоги исполнения бюджета и его расходов за январь-февраль говорят, что за девять месяцев управления Владимира Зеленского, его правительства и большинства в Верховной Раде в стране наступил полный коллапс. В частности, за два месяца бюджет не выполнен на 22,5%, недополучено 27,5 млрд гривен, что означает недофинансирование здравоохранения, образования, соцвыплат и пенсий", - возмутилась лидер партии.

Критические цифры госбюджета, подчеркнула Тимошенко, сигнализируют о том, что действующая власть во главе с президентом "не могут справиться с управлением страной".

"Фактически, бюджет в ускоренном режиме летит в пропасть, и это результат хаоса и беспорядка в стране. Еще один-два месяца такого "исполнения" бюджета и считайте, что экономики и бюджета не существует", - предостерегла глава "Батькивщины".

По мнению Тимошенко, ситуация в экономике, в частности на таможне, где зафиксировано 15,5 млрд гривен недополученных доходов - это следствие "неправильно выбранного курса страны" и свидетельства коррупции. Именно поэтому, подчеркнула лидер "Батькивщины", необходимо как можно быстрее менять направление развития государства, чтобы избежать непоправимых последствий.

"Курс страны требует неотложных изменений. Если начали говорить о смене правительства, то есть это изменение курса, по которому ведут страну? Нет! Потому что курс определяет президент Украины и он дает задание правительству. Поэтому ни одна перестановка фамилий, стульев и столов в исполнительной службе ничему не поможет, если президент оставит курс на продажу земли, стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки и среднего класса. Поэтому безотлагательно надо менять курс и спасать будущее страны", - резюмировала Юлия Тимошенко.

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