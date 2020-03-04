Ажиотаж вокруг отставок и назначений в Раде высмеяли забавной фотожабой

В сети жестко высмеяли волну отказов от должностей и назначений в парламенте Верховной Рады, которая связана с перезагрузкой Кабинета министров в среду, 4 марта.

Ее опубликовали в сети.

Отметим, поводом для шуток стала ситуация с многочисленными отказами занять должности в Кабмине, прозвучавшими от большого количества чиновников. Так, Олег Коростелев отказался от должности вице-премьера по оборонной промышленности из-за возраста и желания заниматься исключительно КБ "Луч", где он работает руководителем.

Роману Жуковскому, который успел поработать главой финансовых и экономических подразделений при президентах Викторе Ющенко и Викторе Януковиче, предлагали возглавить Министерство развития экономики и торговли, но он тоже передумал, поскольку больше заинтересован в банковской деятельности.

Также по личным причинам возглавить аграрное министерство отказался и глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Подробнее о том, что послужило поводом для решения президента перегрузить Кабмин, читайте в материале "Апострофа": Второй Кабмин Зеленского: на кого сделал ставку президент.