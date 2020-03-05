Появились фото жесткой переписки Рябошапки в Раде

В среду, 4 марта, в Верховной Раде генерального прокурора Руслана Рябошапку словили на странной переписке во время голосования за недоверие к нему.
Ее публикует Страна.
Судя по опубликованным фото с Рябошапкой общаются два человека - девушка по имени "Ксана" и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.
Общаясь с "Ксаной" Рябошапка пишет: "Вова дал команду меня увольнять". Та, в свою очередь, пишет ему слова моральной поддержки.
Ксана: Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине - тем меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень увереная.
Рябошапка: угу, я заметил
Ксана: И Венедиктова же мочит
Рябошапка: Вова дал команду меня уволить
Ксана: Тогда жги в парламенте. Силы тебе.
Рябошапка: Мерси
(Непрочитанные сообщения)
Ксана: Смотрим онлайн. Леша в Брдо ... 55 тоже будет здесь, если что приезжай. Потому АБ будет дома до.
... все суки. Есть против и воздержавшихся .. зажги их...
При этом, суть переписки с Богданом уловить сложно. Приводим их диалог полностью:
Рябошапка: Арахамия
Богдан: П..ды ему дал
Рябошапка: Они наговорили глупостей
Богдан:"Дебилы бл...ть дурные
Богдан: Ну шо там у вас?
Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?
Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото переписки "слуг народа" про отставку Рябошапки.