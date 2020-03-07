Девушка Бонда: Мендель стала героиней фотожаб после сессии с президентом

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли из-за ее снимков с гарантом.

Фото она разместила на своей Facebook-странице.

"Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - написала Мендель.

Пользователи сети отметили, что пресс-секретарь Зеленского похожа на снимках с фотосессии на девушку Бонда. Поэтому в интернете начали публиковать забавные фотожабы.

Как ранее сообщал "Апостроф", Юлия Мендель - пресс-секретарь президента Владимира Зеленского - "отличилась" странным и одновременно смешным видео с Всемирного экономического форума в Давосе. Пользователи сети такого Мендель не простили и начали упражняться в сатирических комментариях.