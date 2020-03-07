RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

09:45
Угрожал порезать: в Киеве возле оперы сняли на фото опасного вора
09:24
Украинцы с 1 апреля смогут бесплатно лечиться в частных клиниках: названы условия
08:25
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с "грузовиком": яркие фото и видео
07:29
В Житомире загадочно погиб разведчик, воевавший на Донбассе: фото
07:08
Отмечаете 8 марта дома? Мы собрали несколько идей для вкусного ужина Lime
06:30
Гороскоп на 7 марта: Тельцам стоит заняться своим моральным здоровьем, а Рыбы могут внезапно влюбиться
06:23
Часть страны накроют дожди: какая погода ожидается в Украине в субботу
05:22
В Киеве перекроют "уставший" мост: названы сроки ремонта
03:21
В Германии провели новые испытания летающего такси: фото и видео
02:17
Толпа идет на штурм: появилось забавное видео из оккупированного Луганска
01:23
Под Киевом водитель устроил кулачный бой с "колегой": конфликт попал на видео
00:22
Украинку наказали за распространение слухов о коронавирусе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Девушка Бонда: Мендель стала героиней фотожаб после сессии с президентом

суббота, 07 марта 2020, 08:54
переглянути новину українською

Пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель высмеяли из-за ее снимков с гарантом.

Фото она разместила на своей Facebook-странице.

"Завтра у президента Владимира Зеленского обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - написала Мендель.

Пользователи сети отметили, что пресс-секретарь Зеленского похожа на снимках с фотосессии на девушку Бонда. Поэтому в интернете начали публиковать забавные фотожабы.

Как ранее сообщал "Апостроф", Юлия Мендель - пресс-секретарь президента Владимира Зеленского - "отличилась" странным и одновременно смешным видео с Всемирного экономического форума в Давосе. Пользователи сети такого Мендель не простили и начали упражняться в сатирических комментариях.

Фотогалереи

Все
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на

Читайте также

Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

Пять причин перезагрузить "Укроборонпром"

Смена Кабмина: как Зеленский пересаживал правительству мозг и сердце

Игорь Уманский: партнер Хромаева, человек Кононенко и новый министр финансов?

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: