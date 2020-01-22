Спикер Зеленского отличилась забавным видео из Давоса

Юлия Мендель - спикерка президента Владимира Зеленского - "отличилась" странным и одновременно смешным видео с Всемирного экономического форума в Давосе.

Именно видео появилось на Facebook-странице спикерки.

Напомним, что сейчас в Давосе находится президент Украины, который уже выступил с речью перед мировыми лидерами. Юлия Мендель вела видеотрансляцию, но не справилась с техникой. Чуть больше минуты трансляция велась перевернутой на 90 градусов.

Пользователи сети такого Мендель не простили и начали упражняться в сатирических комментариях.

"И чего это она ПреЗедента боком выставила".

"Это личное пренебрежение к патрону или личный позор?"

"Техника в руках" профи "- груда металлолома", - пишут украинцы.

Как информировал "Апостроф" раньше, президент Украины Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который начался во вторник, 21 января и продлится до пятницы, 24 января, встретился с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.