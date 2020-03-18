RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.20
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 марта

18:28
Не выдержали и дня: в Киеве задумались о возобновлении метро
18:28
Кабмин принял решение по студентам из-за карантина
18:06
Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко рассказала о любимом, с которым состоит в отношениях более 5 лет Lime
17:58
Под Киевом на железной дороге произошел бунт из-за карантина: опубликованы фото
17:50
В Украине маршрутчиков начали штрафовать за нарушение карантина: первое видео
17:33
Украинцам готовят приятный сюрприз по коммуналке на время карантина
17:15
Актер Идрис Эльба поделился страхами после диагностики коронавируса Lime
17:00
Отвечаем на главные вопросы об отмене Евровидения-2020 - что с песнями и почему не провели онлайн? Lime
16:50
В Ивано-Франковске умерла женщина с подозрением на коронавирус
16:36
Умерла известный украинский дизайнер - она одевала звезд шоу-бизнеса Lime
16:22
Коронавирус в Раде: депутатов массово проверяют на возможное заражение
16:14
Коронавирус в Киеве: появились подробности о зараженном пенсионере
Все новости

Политические силы должны объединиться ради преодоления кризиса - Новинский

среда, 18 марта 2020, 16:55
переглянути новину українською

Политические силы в Украине должны объединиться ради преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса и экономическим кризисом.

Об этом идет речь в обращении члена Комитета ВРУ по правам человека и реинтеграции Донбасса Вадима Новинского в Facebook.

Как отмечает Новинский, ситуация в стране и в мире из-за пандемии коронавируса Covid-19, требует консолидации общества.

"Украина столкнулась с вызовами, которые могут серьезно осложнить экономическую и социальную ситуацию. Страна испытывает на себе действие войны, пандемии коронавируса, падения финансовых рынков, неэффективности государственной системы. Необходимо предпринять шаги, направленные на обеспечение единства внутри страны. Политические партии должны забыть о противоречиях. Распри и ненависть должны уступить место солидарности граждан перед лицом более серьезных и страшных проблем", - пишет Новинский.

Он отмечает, что страну должны объединить три приоритета, каждый из которых – важен и самоценен.

"Первый - это люди, их здоровье и безопасность в условиях пандемии. Каждый должен ответственно подойти к рекомендациям Министерства здравоохранения, самодисциплина – это лучшее средство от распространения пандемии. Второй – восстановление экономики, защита граждан от последствий кризиса и безработицы. Необходимо прекратить финансирование войны и перенаправить доходы бюджета на поддержку слабозащищенных слоев населения. Третий – мир, защита жизней наших соотечественников в критических обстоятельствах", - добавил парламентарий.

По мнению Новинского, каждый должен сделать вклад, чтобы Украина прошла времена турбулентности достойно. Он призвал власть защитить от коронавируса жителей оккупированных территорий и населенных пунктов вблизи линии разграничения.

"Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы минимизировать последствия, особенно для людей, которые нуждаются в заботе и входят в основную группу риска: пожилых, ветеранов. Обращаюсь к Президенту, правительству, коллегам из Верховной Рады. Мы не должны забывать о людях на временно неподконтрольных территориях. В Донецке, Луганске, Горловке, Макеевке - живут такие же граждане Украины, и в будущем нам вместе строить единую страну", - заявил Вадим Новинский.

В качестве первоочередной помощи народный депутат предложил организовать поставку гуманитарного груза для жителей оккупированных территорий.

"Мы должны направить гуманитарную и медицинскую помощь за линию разграничения. Необходимо объединить возможности власти и предпринимателей. Никто не имеет права самоустраняться, проявлять эгоизм. От наших совместных действий, способности перешагнуть противоречия зависят не только жизнь и благосостояние наших граждан, но и будущее Украины", - резюмировал парламентарий.


16 марта Вадим Новинский зарегистрировал в парламенте проект постановления о специальной помощи жителям неподконтрольных территорий Донбасса на время карантина из-за коронавируса.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус или Коломойский: чего боятся "слуги народа"

Бунт у "слуг народа": когда Зеленский отправит Раду на досрочные выборы

Конец люстрации: когда чиновники прошлого вернутся в свои кресла

Не отрекаются, любя: почему Зеленский убрал Рябошапку

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: