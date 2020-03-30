RU  UA  EN

понедельник, 30 марта
  • НБУ:USD 27.80
  • НБУ:EUR 30.55
НБУ:USD  27.80
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

30 марта

15:00
В Украине резко похолодает: синоптик рассказала, где ждать дождей и снега
14:48
Я бы могла с ней ужиться: Ирина Билык рассказала о будущей невестке Lime
14:37
"Сюрприз" для бизнеса и помощь безработным: Рада приняла важный закон
14:37
Под Киевом коронавирус убил мужчину: медики рассказали о жертве
14:32
Принц Гарри и Бон Джови выпустили совместную песню Unbroken Lime
14:11
Элитный поселок под Киевом заблокировали из-за коронавируса: фото и видео
14:08
Ждете новых серий "Рика и Морти"? Посмотрите пока аниме-короткометражку о Рике-самурае Lime
13:54
Как получить субсидию на время карантина: появилось важное разъяснение
13:53
Соберутся два раза: выяснилась важная деталь внеочередного заседания Рады
13:50
Фонд Новинского закупил для больниц тесты на коронавирус на 1,5 млн долларов
13:45
Есть надежда: появилась важная новость о ситуации со смертностью от коронавируса в Испании
13:30
Надя Дорофеева показала романтические фото с мужем в новом загородном доме Lime
Все новости

В Украине топ-чиновник подхватил коронавирус: что известно

понедельник, 30 марта 2020, 14:09
переглянути новину українською

Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак ушел на больничный из-за заражения коронавирусом, которое было подтверждено тестами в лаборатории.

Об этом сообщили в официальном заявлении на сайте Запорожского облсовета.

"Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее коронавирус подхватил депутат Запорожского областного совета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля. Он рассказал, что заболел несмотря на то, что максимально старался соблюдать карантин.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожье зафиксированы четыре случая заражения смертельным коронавирусом у местных жителей, которые недавно вернулись из-за границы.

Фотогалереи

Все
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина

Читайте также

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Ни суд, ни президент нам не указ: из-за чего власть вчистую проигрывает игорному бизнесу в онлайне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: