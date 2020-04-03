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Как лечиться от коронавируса: нардеп рассказал, как победил смертельную болезнь

пятница, 03 апреля 2020, 21:27
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко рассказал, как лечится от коронавируса.

Перечнем лекарств он поделился на своей Facebook-странице.

По его словам, путь лечения был довольно серьезным. Причем, нардеп дал совет – как только начинаются симптомы сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях.

Также нардеп описал схему лечения от коронавируса. По его словам, несмотря на то, что протокол по лечению коронавирусу был принят 2 апреля, 21 марта врачи действовали по протоколу.

Как сообщал "Апостроф", депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого выявили коронавирус, в зале Верховной Рады мог заразить не только своих однопартийцев, но и других народных избранников, которые сидели возле него.

Также ранее появились новые данные о состоянии зараженного коронавирусом нардепа Руслана Горбенко.

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