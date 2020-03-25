Дышит кислородом: появились новые данные о состоянии зараженного коронавирусом нардепа

Состояние здоровья народного депутата от партии "Слуга народа" Руслана Горбенко, который заразился коронавирусом, не ухудшается, он выполняет все предписанные врачами процедуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Павловский со ссылкой на комментарий советника нардепа Юлии Тестер.

По ее словам, лечение Руслана Горбенко проходит планово.

"Все у него стабильно, пьет таблетки, дышит кислородом по 15 минут в час. Ухудшений нет, к счастью", - рассказала Юлия Тестер.

Как сообщал "Апостроф", депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого выявили коронавирус, в зале Верховной Рады мог заразить не только своих однопартийцев, но и других народных избранников, которые сидели возле него.