Коронавирус в Раде: названы фамилии депутатов, которые оказались в "зоне риска"

Депутат "Слуги народа" Руслан Горбенко, у которого выявили коронавирус, в зале Верховной Рады мог заразить не только своих однопартийцев, но и других народных избранников, которые сидели возле него.

Как пишет в социальной сети Facebook замглавы фракции Евгения Кравчук, Горбенко присутствовал 17 марта на внеочередном заседании Рады.

Его рабочее место находится рядом с местами депутатов Максима Ткаченко, Сергея Ионушаса, главы фракции "СН" Давида Арахамии и главы партии "СН" Александра Корниенко. Также недалеко от Горбенко находятся места Ирины Геращенко и Петра Порошенко.

Напомним, у народного депутата Украины из группы "Довіра" Сергея Вельможного обнаружили COVID-19, причем все это время он посещал Верховную Раду и мог заразить других.

Как сообщал "Апостроф", нардеп Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, заявил, что заразился в Украине.

Также у народного депутата Украины Александра Лукашева из фракции "Опозиційна платформа - За життя" обнаружили коронавирус COVID-19.