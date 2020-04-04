У Зеленского заинтриговали заявлением про секретные сценарии новых карантинных запретов: видео

В Офисе президента Украины разработали несколько сценариев, по которым могут усиливать карантинные меры в зависимости от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова" с Савиком Шустером сообщил заместитель председателя Офиса президента и секретарь Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что эти сценарии являются секретными и пока невозможно их раскрыть.

"Есть различные сценарии в зависимости, какой процент населения находится дома, какой нет. Каждый день мониториться ситуация, сколько людей пребывает на улице", - пояснил Тимошенко.

Также он добавил, что у Минздрава есть три сценария того, как будет развиваться ситуация с заболевшими и умершими от COVID-19 в Украине.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.