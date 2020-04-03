Какие новые ограничения вводят в Украине с 6 апреля: инфографика с перечнем запретов

С понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.
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Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.
С 6 апреля украинцем запрещается:
- находится в общественных местах без маски;
- посещать спортивные и детские площадки;
- самостоятельно покидать место обсервации;
- выходить на улицу без документов (паспорта, ИНН);
- перемещаться группой более 2 человек (кроме случаев сопровождения детей);
- отдыхать в парках, лесах, прибережных зонах (устраивать пикники);
- пребывать в общественных местах детям до 14 лет без родителей;
- посещать учреждения, которые предоставляют социальные услуги.
Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.