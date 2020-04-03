Какие новые ограничения вводят в Украине с 6 апреля: инфографика с перечнем запретов

С понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений.

С 6 апреля украинцем запрещается:

находится в общественных местах без маски;

посещать спортивные и детские площадки;

самостоятельно покидать место обсервации;

выходить на улицу без документов (паспорта, ИНН);

перемещаться группой более 2 человек ( кроме случаев сопровождения детей);

отдыхать в парках, лесах, прибережных зонах (устраивать пикники);

отдыхать в парках, лесах, прибережных зонах (устраивать пикники); пребывать в общественных местах детям до 14 лет без родителей;

посещать учреждения, которые предоставляют социальные услуги.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 3 апреля в Украине 942 человека инфицированы коронавирусом COVID-19.