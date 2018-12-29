РУС. | УКР.

суббота, 29 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 декабря

10:21
Украинцев предупредили о сильном морозе в последнее воскресенье 2018 года
10:08
​На поминках "вора в законе" харьковские копы задержали 20 криминальных авторитетов: фото
10:04
Где смотреть онлайн Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона
09:59
Гибель ребенка в Запорожье: появилось видео момента страшного ДТП
09:48
Словенский горнолыжник вылетел с трассы на огромной скорости: видео жуткого падения
09:34
Четыре года спустя: появились свежие фото руин Донецкого аэропорта
09:32
Распиаренный экспресс Киев-Борисполь снова сломался: опубликованы фото
09:27
«Укрзализныця» может попасть в новый скандал: что случилось
09:27
​Аваков предложил России "обменять" себя на Януковича
09:20
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Арсенал: расписание трансляций
09:03
Оригинальные и необычные поздравления с Новым годом 2019
08:57
​Боевики в первый же день режима тишины открыли огонь по ВСУ: данные о потерях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Аваков предложил России "обменять" себя на Януковича

суббота, 29 декабря 2018, 09:27

Министр внутренних дел Арсен Аваков готов дать показания российской прокуратуре в обмен на экстрадицию президента беглого Виктора Януковича.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает "Прямый".

Генеральная прокуратура России в сентябре 2018 года направила в ГПУ запрос следственного комитета о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Украинская сторона заявила, что Аваков удовлетворит обращение российской прокуратуры в обмен на экстрадицию Януковича.

"Российская прокуратура обратились в Генпрокуратуру Украины, то есть, для того, чтобы они способствовали допросу и так далее. Так вот, министр внутренних дел буквально недавно отреагировал на этот бред. И предложил следующее: что он готов дать показания, но только в обмен на экстрадицию Януковича. И надеется на то, что Генеральная прокуратура Украины ему в этом поможет", - заявил Шкиряк.

Как сообщает LB.ua, в апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п."в" ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В запросе о правовой помощи Украину просят сообщить о расследовании "фактов воспрепятствования участию российских граждан" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов. Также россияне попросили предоставить информацию и документы Авакова, такие как сведения о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и пр.

Россия запросила информацию, обладает ли Аваков иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, и попросила списки сотрудников полиции, обеспечивавших охрану российских дипучреждений во время выборов президента России.

Как сообщал "Апостроф", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о якобы покушении на экс-президента Виктора Януковича в Харькове.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Забыть о Манафорте: зачем закрыли рот главе НАБУ

О причинах провала первого состава Общественного совета добропорядочности

Общественный совет добродетели: кошка, гуляющая сама по себе, или шесть месяцев бездействия

Как сработали специализированные антикоррупционные суды в мире? Уроки для Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: