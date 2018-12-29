​Аваков предложил России "обменять" себя на Януковича

Министр внутренних дел Арсен Аваков готов дать показания российской прокуратуре в обмен на экстрадицию президента беглого Виктора Януковича.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, передает "Прямый".

Генеральная прокуратура России в сентябре 2018 года направила в ГПУ запрос следственного комитета о правовой помощи для привлечения к уголовной ответственности министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года.

Украинская сторона заявила, что Аваков удовлетворит обращение российской прокуратуры в обмен на экстрадицию Януковича.

"Российская прокуратура обратились в Генпрокуратуру Украины, то есть, для того, чтобы они способствовали допросу и так далее. Так вот, министр внутренних дел буквально недавно отреагировал на этот бред. И предложил следующее: что он готов дать показания, но только в обмен на экстрадицию Януковича. И надеется на то, что Генеральная прокуратура Украины ему в этом поможет", - заявил Шкиряк.

Как сообщает LB.ua, в апреле 2018 года Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в отношении Авакова. Оно касается решения МВД не пускать граждан России на избирательные участки на материковой части Украины на выборах президента России 18 марта 2018 года. Эти действия квалифицировали по п."в" ч.2 ст.141 УК РФ - воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

В запросе о правовой помощи Украину просят сообщить о расследовании "фактов воспрепятствования участию российских граждан" в Киеве, Львове, Одессе и Харькове и предоставить копии материалов. Также россияне попросили предоставить информацию и документы Авакова, такие как сведения о гражданстве и выдаче паспорта Украины, данные о составе семьи, об образовании, о месте работы, трудовую книжку, служебную характеристику и пр.

Россия запросила информацию, обладает ли Аваков иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции, и попросила списки сотрудников полиции, обеспечивавших охрану российских дипучреждений во время выборов президента России.

Как сообщал "Апостроф", министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру по делу о якобы покушении на экс-президента Виктора Януковича в Харькове.